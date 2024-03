Kampf gegen Falschparker „Anzeigenhauptmeister“ erstmals im Saarland gesichtet

Im Netz kursieren mittlerweile die ersten Videos. So tickert die Instagramseite „saarbruecken.memes“ beispielsweise seinen Aufenthalt, Bilder auf dem Instagramaccount „ersterfcs_news“ suggerieren, dass der Anzeigenhauptmeister wohl mit einem Kamerateam in Saarbrücken unterwegs ist. In WhatsApp-Blitzer-Gruppen schreiben einige User jedoch, Matthei auch in Saarlouis gesehen zu haben.