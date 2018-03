14-Jährige aus Saarbrücken vermisst

Zuletzt wurde sie gegen 13:45 Uhr von Mitschülern an ihrer Schule, der Gemeinschaftsschule Güdingen, gesehen. Sie hinterließ zu Hause eine Nachricht, das Wochenende nicht daheim zu verbringen, jedoch ist sie auch am gestrigen Montag nicht zurückgekehrt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, gibt es derzeit keinerlei Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Möglicherweise hält sie sich im Raum Saarbrücken bzw. Güdingen auf.

Die 14-Jährige wird folgendermaßen beschrieben: Sie ist etwa 145 cm groß und hat rotblonde, schulterlange Haare. Zuletzt war sie vermutlich mit einer schwarzen Jacke bekleidet, sie trägt zumeist dunkle Kleidung. Mit sich führt sie nach bisherigen Erkenntnissen ihren Schulrucksack und eine Sporttasche mit Waschzeug und Wechselkleidung. Ein Handy hat sie nicht bei sich.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-St. Johann unter der Telefonnummer 0681/9321-230 oder an jede andere Polizeidienststelle.