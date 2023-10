Auf den Saarwiesen am Staatstheater Trauer um verunglückten Mathis (5) – Hunderte Saarbrücker kamen zur Gedenkveranstaltung

Eine Woche danach nahm Saarbrücken Abschied: Mit einem Gottesdienst um 16 Uhr in der Basilika St. Johann, mit einem Kondolenzbuch im Rathaus der Stadt – und einem stillen Gedenken an dem Ort, wo Mathis letztmals lebend gesehen wurde: am Spielplatz an der Alten Brücke. Zur der Gedenkveranstaltung an den Saarwiesen, die am Mittwoch, 11. Oktober um 17.30 Uhr startete, kamen hunderte Saarbrücker.