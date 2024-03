Was jetzt neu geplant wird Zoo Saarbrücken verliert zwei seiner größten Attraktionen

Doch im Klartext bedeutet dies genau das: Zunächst werden Besucher in Saarbrücken keine Giraffen mehr bewundern können. „Die natürliche Lebensart von Giraffen ist das Leben in einer Gruppe“, so Zoodirektor Jakob Kolleck in einer Mitteilung der Stadt Saarbrücken. „So haben wir uns bewusst dafür entschieden, das Tier wieder in eine Herde zu integrieren.“ Der Umzug sei in Abstimmung mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) erfolgt. In das ehemalige Giraffengehege ziehen nun die Antilopen. „Dadurch haben sowohl die Antilopen als auch die Zebras künftig mehr Platz“, hieß es. Eine weitere Nutzerin der Facebook-Seite fragte allerdings: „Eine Giraffe hinzu zugesellen war keine Option?“