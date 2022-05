Auszeichnung der Stadt : Wirtschaftsforscher August-Wilhelm Scheer ist seit heute Saarbrückens neuer Ehrenbürger

Neuer Ehrenbürger der Landeshauptstadt Saarbrücken: Professor August-Wilhelm Scheer. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Landeshauptstadt hat einen neuen Ehrenbürger. Oberbürgermeister Uwe Conradt vergab die Auszeichnung am Freitagabend an den Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer Professor August-Wilhelm Scheer. Was den Mann für diese Ehre nach Ansicht des Stadtrats prädestiniert.

Dem Weiße-Rose-Widerstandskämpfer Willi Graf ist diese Ehre nach seinem Tod zuteil geworden. Auch der sozialdemokratische Politiker Max Braun, der vor den Nazis emigrierte, gehört unter anderem in die Liste. Seit Freitagabend, 20. Mai, hat die Landeshauptstadt Saarbrücken einen weiteren Ehrenbürger: Professor August-Wilhelm Scheer erhielt die Auszeichnung während eines Festaktes an der Saar-Uni von Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU).

Der Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer sei ein „Vorbild als Unternehmensgründer“, begründet der Rathauschef die Entscheidung des Stadtrats, der sich bereits vor knapp einem Jahr einstimmig für die Verleihung der Ehrenbürgerwürde ausgesprochen hatte. Scheer sei zudem „seit Jahrzehnten Motivator und Wegbegleiter von Gründern“. Gleichzeitig tue sich der gebürtige Westfale als Gönner für Kunst und Kultur hervor.

Einen „klugen Ratgeber in allen strategischen Fragen rund um unseren Wissenschafts- und Innovationsstandort“ nannte ihn während der Feier Margret Wintermantel, Vorsitzende des Hochschulrates an der Saar-Uni, in ihrer Laudatio. Für junge IT-Talente sei Scheer ein „strahlendes Vorbild“, ergänzte Professor Wolfgang Wahlster. Er ist Gründungsdirektor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken und zugleich ebenso Ehrenbürger.

Der heute 80-Jährige trage immer noch zum Wandel „des Saarlandes zu einem attraktiven Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort“ bei, sagte Scheer in seiner Dankesrede. Zentrum dafür stelle Saarbrücken dar. Grund dafür seien „loyale Zusammenarbeit, anwendungsorientierte Forschung, kreative Unternehmen und engagierte Politik“.