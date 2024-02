OPs mit Künstlicher Intelligenz Neue Technologie am Winterberg in Saarbrücken bringt Klinik weltweit ins TV

Recht dramatisch beginnt der entsprechende Bericht: „Es geht um Leben und Tod am Klinikum Saarbrücken an diesem Morgen („It’s a matter of life and death at Saabrücken clinic this Morning“) – kündigt eine weibliche Stimme in englischer Sprache aus dem Hintergrund an, während Ärzte und Assistenten sowie Krankenpfleger und -schwestern emsig zugange sind. Piepsende Apparaturen und Schläuche, wie sie auch ein Laie aus Krankenhäusern kennt, fängt der Kameramann ein. Dazwischen zoomt er immer mal wieder Computerbildschirme für den Zuschauer heran, auf denen Grafiken und dreidimensionale Darstellungen zu erkennen sind.