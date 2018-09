später lesen Einzelhandel Stadt Saarbrücken verhandelt über Leerstände Teilen

Twittern







Die Landeshauptstadt Saarbrücken bemüht sich, die Leerstände in der Innenstadt zu beseitigen. „Im Hinblick auf die leerstehenden Geschäftsräume in der Diskontopassage befindet sich die Landeshauptstadt derzeit in intensiven Gesprächen mit dem Eigentümer, der Bayerischen Versorgungskammer. Von Jörg Wingertszahn