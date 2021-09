Landeshauptstadt bewirbt sich als Zwischen-Stopp für Teilnehmer der Special Olympics in Berlin : Wie sich Saarbrücken weltoffen und inklusiv präsentieren will

Sportlerinnen und Sportler (hier ein Archivfoto von einer früheren Veranstaltung), die 2023 in Berlin an der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung teilnehmen, sollen vier Tage zu Gast in Saarbrücken sein. Foto: picture alliance / dpa/Rolf Vennenbernd

Saarbrücken Saarbrücken will von einem Welt-Sportereignis in Berlin profitieren. Die Chefetage der Stadtverwaltung hat einen Plan vorgelegt. Der Stadtrat muss noch zustimmen.

Uwe Conradt und Claudia Kohde-Kilsch sind politisch selten einer Meinung. Ein Vorhaben der Stadtverwaltung bringt aber beide ins Schwärmen, den christdemokratischen Oberbürgermeister und die solzialdemokratische Stadtverordnete, die sich vor ihrem Wechsel zur SPD in der Linken engagiert hat: Die Landeshauptstadt Saarbrücken will sich für das „Host Town Program‟ der Special Olympics World Games in Berlin 2023 bewerben. Das heißt, Saarbrücken will Gastgeber für eine der Delegationen aus aller Welt sein, die zu einem ganz besonderen Sportereignis nach Deutschland kommen.