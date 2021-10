Landeshauptstadt befragt 2000 Bürgerinnen und Bürgern : „Kann man den Menschen in Saarbrücken trauen?“

Aus dem Rathaus wurde eine Umfrage zur Lebensqualität in Saarbrücken an 2000 Saarbrückerinnen und Saarbrücker verschickt. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Alles gut in Saarbrücken? Ist man hier sicher? Findet man eine gute Wohnung? Ist Armut ein Problem? Und wie ist das mit den Nachbarn? Das und noch viel mehr will die Saarbrücker Stadtverwaltung jetzt von ihren Bürgerinnen und Bürgern wissen.

„Bitte in jeder Zeile ein Kreuz!“ Und das bitte „sauber und deutlich“ und nur mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber, nicht mit Bleistift. Wer das verstanden hat, darf mitteilen, wie es aus einer Sicht steht mit der „Lebenszufriedenheit in Saarbrücken“. Zumindest dann, wenn er oder sie zu den 2000 Saarbrückerinnen und Saarbrückern gehört, die die Saarbrücker Stadtverwaltung „auf Basis eines maschinellen Zufallsverfahrens aus dem Melderegister gezogen“ hat, wie es im Rathaus heißt.

Diese zufällig bestimmten 2000 Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren haben in diesen Tagen Post bekommen. Sie werden darin gebeten, sich an einer Umfrage zu beteiligen, die das Markt- und Sozialforschungsinstitut IFAK durchführt.

Ziel sei es, teilt die Stadtpressestelle mit, „Daten zu verschiedenen Aspekten der Lebensqualität zu erheben“. Die Fragen beziehen sich zum Beispiel auf Infrastruktur, Stadtverwaltung, Umwelt und Sicherheit. Es ist nicht die erste Umfrage dieser Art. Saarbrücken beteiligt sich zum sechsten Mal seit 2006 an der Bürgerumfrage. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt von 15 deutschen Städten unterschiedlicher Größe. Neben Saarbrücken nehmen Aachen, Braunschweig, Dresden, Freiburg, Ingolstadt, Kassel, Koblenz, Konstanz, Mannheim, Neuss, Osnabrück, Recklinghausen, Siegen und Würzburg teil.

Dass viele der Frage seit der ersten Umfrage im Jahr 2006 gleich geblieben sind, ermögliche „einen langfristigen Vergleich der rückgemeldeten Meinungen zur Lebensqualität in Saarbrücken“, heißt es aus dem Rathaus. Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) selbst weist auf die Bedeutung der Umfrage hin: „Je mehr Menschen sich an der Umfrage beteiligen, desto zuverlässiger ist das Meinungsbild, das mithilfe der Ergebnisse entsteht. Mit ihrer Teilnahme können die Bürgerinnen und Bürger somit dazu beitragen, aktuelle kommunale Planungen zu unterstützen und damit die Lebensbedingungen in Saarbrücken weiter zu verbessern.“

In dem Fragebogen interessiert sich die Stadtverwaltung zum Beispiel dafür, wie zufrieden die Saarbrückerinnen und Saarbrücker mit öffentlichen Flächen wie Märkten, Plätzen, Fußgängerzonen, mit Grünflächen wie öffentliche Parks und Gärten, Schulen und dem öffentlichen Nahverkehr in Saarbrücken sind. Dass da neben Bus und Straßenbahn auch nach der U-Bahn gefragt wird, mag den ein oder anderen irritieren, ist aber wohl der bundesweiten Standardisierung des Fragebogens geschuldet.

Wie gut sind Theater, Museen und Büchereien?

Gefragt wird auch nach der Qualität der Gesundheitsversorgung durch Ärzte und Krankenhäuser, der Sportanlagen wie Sportplätze und Sporthallen, der kulturelle Einrichtungen wie Theater, Museen oder Büchereien und, auch das mag irritieren: Konzerthäuser. Die Marktforscher wollen außerdem wissen, wie zufrieden die Saarbrückerinnen und Saarbrücker mit dem Zustand von Straßen und Gebäuden in ihrer Umgebung sind, ob es genug Geschäfte gibt. Von Interesse ist aber auch die Meinung zu „Lärmpegel, Luftqualität und Sauberkeit“. Von „sehr zufrieden“ über „eher zufrieden“ und „eher unzufrieden“ bis „überhaupt nicht zufrieden“ können die Befragten bewerten. Und wer sich überfordert fühlt, darf auch „kann ich nicht beurteilen“ ankreuzen.

Die Marktforscher wollen darüber hinaus wissen, wie die Saarbrückerinnen und Saarbrücker zu folgenden Aussagen stehen: „Es ist einfach, in Saarbrücken eine gute Arbeit zu finden.“ „Ich fühle mich sicher, wenn ich nachts alleine durch Saarbrücken gehe.“ „Ich fühle mich sicher, wenn ich nachts alleine durch meine Wohngegend gehe.“ „Es ist leicht, in Saarbrücken eine gute Wohnung zu einem vernünftigen Preis zu finden.“ „Im Allgemeinen kann man den Menschen in Saarbrücken trauen.“ „Im Allgemeinen kann man den Menschen in meiner Wohngegend trauen.“ „Armut ist in Saarbrücken ein Problem.“ „In den nächsten fünf Jahren wird es angenehmer sein, in Saarbrücken zu leben.“ „Die Ausländer, die in Saarbrücken leben, sind gut integriert.“ Von „stimme sehr zu“ bis „stimme überhaupt nicht zu“ reicht hier das Spektrum der Antwortmöglichkeiten.

Es wird aber auch abgefragt, welche Verkehrsmittel die Befragten nutzen, wie sie die Arbeit der Stadtverwaltung bewerten und welche Themen ihnen besonders wichtig sind.