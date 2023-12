Schlechtes Wetter gemeldet Weihnachtsmarkt am Saarbrücker Osthafen für Samstag abgesagt

Der für Samstag geplante Weihnachtsmarkt am Osthafen in Saarbrücken ist abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit.

08.12.2023 , 15:31 Uhr