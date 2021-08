Raus auf die Straße : Skater rennen wieder quer durch die Saarbrücker City

Saarbrücken Sie gehen wieder auf die Piste: Skater und sogar Rollschuhläufer. Auf eine bis zu 26 Kilometer lange Tour über die Straßen quer durch die Landeshauptstadt. Allerdings müssen sich Autofahrer und Teilnehmende gleichfalls auf Änderungen einstellen.

Seit 1999 finden Skate-Nights in Saarbrücken statt. Nach Veranstalterangaben nahmen an einzelnen Läufen bis zu 400 Skater teil. In diesem Jahr stehen nach Mittwoch noch vier weitere Termine an: 25. August, 8. sowie 22. September und am 27. Oktober als Halloween-Tour.