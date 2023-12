Galeria-Krise Was wird aus Karstadt und Ex-Kaufhof? Stadt äußert sich

Wichtige Unternehmensteile der Signa-Gruppe um den Österreicher Geschäftsmann René Benko sind pleite. Sie beantragten Insolvenz. Damit gerät auch die zu dem Imperium gehörende und immer noch nicht vollends sanierte Warenhauskette Galeria erneut in den Fokus. Doch was bedeutet dies für Karstadt in Saarbrücken? Und wie stehen die Chancen für das ehemalige Kaufhof-Gebäude?