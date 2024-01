Technisches Problem Wasser kalt – Kombibad in Saarbrücken-Altenkessel bleibt dicht

Saarbrücken · Keine Bahnen ziehen im Alsbachbad in Altenkessel: Eine Sprecherin der Stadtwerke in Saarbrücken hat am Morgen mitgeteilt, dass das Haus erst einmal zu bleibt. Denn es gibt ein Problem mit der Technik.

10.01.2024 , 10:16 Uhr

Geschlossen: das Kombibad in Saarbrücken-Altenkessel. Foto: Stadtwerke Saarbrücken Bäder GmbH