Wann öffnet das Café wieder? Warum das Café Fredrik immer noch mit den Folgen des Hochwassers kämpft

Als am Hochwasserfreitag das 15 Zentimeter hoch stehende Wasser aufgewischt war, dachte Oliver Häfele, Besitzer des Café Fredriks, das Schlimmste sei überstanden. Am Samstag dann, „als es eigentlich schon aufgehört hatte zu regnen“, steht das Wasser plötzlich 40 Zentimeter hoch im tiefergelegten Keller, erinnert sich Häfele. Mehr als drei Wochen später ist die Schiebetür zur Terrasse immer noch zu, die Stühle leer, an der Eingangstür hängt ein Schild: „Unser Café ist aufgrund von Hochwasser vorübergehend geschlossen!“. Drinnen ist es dunkel. Der große grüne Container, der noch bis vor einigen Tagen, gefüllt mit Müll und kaputten Möbeln, neben dem Café stand, ist weg, die offensichtlichen Spuren des Hochwassers damit beseitigt. Alle anderen betroffenen Restaurants und Kneipen in Saarbrücken sind längst wieder zur Normalität zurückgekehrt. Warum nicht das Fredrik?