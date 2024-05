Was alles neu ist Wärmestube in Saarbrücken will am 2. Juni wieder öffnen – und hofft auf Spenden

Inzwischen gebe es Ideen in Saarbrücken, einen offiziellen Ort zu schaffen, an dem Wohnungslose zelten dürfen. Die Idee sei jedoch bislang an behördlichen Hürden gescheitert. „Viele Wohnungslose schlafen im Verbund. Es gibt immer wieder gewalttätige Übergriffe gegen Obdachlose. So sind sie sicherer. Es gibt auch das Phänomen, dass sich manch einer nach langem Aufenthalt draußen beim Schlafen in Räumen nicht mehr wohlfühlt. Das lässt sich mit einer Art Klaustrophobie vergleichen.“ Dies sei nur einer der Gründe, weshalb der Besuch einer Obdachlosenunterkunft für viele keine Option sei, sagt Birkenberger.