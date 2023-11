Die „Goldener Ente“ geht an den saarländischen Mediziner Virologe Jürgen Rissland in Saarbrücken mit Medienpreis ausgezeichnet

Die saarländische Landespressekonferenz (LPK) hat am Samstagabend ihren traditionellen Medienpreis „Goldene Ente“ in Saarbrücken verliehen. Der Preis ging in diesem Jahr an den Homburger Virologen Dr. Jürgen Rissland. Rissland wurde für seine Bereitschaft, in der Corona-Pandemie sein Expertenwissen jederzeit mit der Öffentlichkeit zu teilen, mit dem Preis geehrt. Er habe nie versucht, Einfluss auf die redaktionelle Arbeit zu nehmen oder eine pandemiepolitische Agenda zu verfolgen. Die Laudatio auf den saarländischen Mediziner hielt Virologe Prof. Hendrik Streeck von der Universität Bonn (siehe Text oben).