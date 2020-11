Saarbrücker Stadtrat : Suche nach Baudezernent geht weiter

Am 5. November fiel der Vorhang. Nach heftigen Debatten um den Wunschlkandidaten des Oberbürgermeisters und einer Krise in der Stadtrats-Koalition von CDU, Grünen und FDP nahm der Saarbrücker Stadtrat die Wahl eines neuen Baudezernenten von der Tagesordnung. Zuvor hatte der Kandidat von Oberbürgermeister Uwe Conradt, Ludwigspark-Bauleiter Martin Welker, seine Bewerbung zurücjgezogen. Der erste Akt in einer vom Oberbürgermeister als Heldenstück gedachten, aber zum Drama gewordenen Inszenierung war zu Ende. Wann es im Stadtrat weitergeht, kann die Stadtveraltung nicht sagen. „Eine Einschätzung kann ich derzeit nicht abgeben. Wir werden über die weiteren Schritte informieren. Im Übrigen: Letztlich ist der Stadtrat Herr des Verfahrens“, teilte Stadtpressesprecher Thomas Blug am Dienstag auf Anfrage mit. Aber wie es weitergeht, ist klar: Die Stadtverwaltung folgt einem Vorschlag der SPD-Stadtratsfraktion.

„Die Ausschreibung zum Baudezernat muss neu veröffentlicht werden“, hat Mirco Bertucci, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Saarbrücker Stadtrat, gefordert.. Einen entsprechenden Antrag stelle SPD im städtischen Personalausschuss sowie im Stadtrat. Nur so könne doch noch ein offenes und faires Verfahren mit einer wirklichen Bestenauslese erreicht werden.

„Das Besetzungsverfahren zum Saarbrücker Baudezernat war vollkommen verkorkst. Wir haben von Anfang an kritisiert, dass die Ausschreibung nicht in Fachzeitschriften veröffentlicht wurde. Hinzu kam, dass die Jamaika-Koalition lediglich eine Bewerbungsfrist von 14 Tagen vorgesehen hatte. Mit der öffentlichen Festlegung auf seinen Lieblingskandidaten hat der Oberbürgermeister einen schweren Fehler gemacht und das ganze Verfahren ad absurdum geführt“, so Bertucci. Auch wenn einige wenige Bewerbungen eingegangen seien, konnte das volle Potenzial keineswegs ausgeschöpft werden. Wenn eine Neuausschreibung aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei, so erwarte die SPD-Fraktion doch zumindest eine erneute Veröffentlichung mit dem Hinweis, dass Bewerbungen noch möglich sind.

„Aus unserer Sicht stehen einer Wiederveröffentlichung keine rechtlichen Hürden entgegen“, so Esther Lipka, Sprecherin der Fraktion für die Bereiche Personal und Recht. Die Bewerbungsfrist sei ohnehin keine Ausschlussfrist und bis zur Wahl im Stadtrat könnten weitere Bewerbungen angenommen werden. „Die Leitung des Baudezernats ist eine Schlüsselposition in der Stadtverwaltung. Aufgrund des Themengebiets sind hier absolute Fachleute gefragt, keine Parteisoldatinnen oder Parteisoldaten. Deshalb plädieren wir für eine möglichst breite Ausschreibung in überregionalen Zeitungen ebenso wie in Fachzeitschriften wie der Bauwelt oder der Topos. Saarbrücken ist trotz aller Haushaltsbeschränkungen eine spannende Stadt und die Leitung des Baudezernats eine herausfordernde Aufgabe. Ich glaube nicht, dass wir uns bundesweit verstecken müssen.“

