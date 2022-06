Saar-Bündnis fordert schärferes Lieferkettengesetz : „Wir wollen Druck machen“ – Saarbrücker setzen Zeichen gegen Kinderarbeit

Hinter zwei Packungen mit fair gehandeltem O-Saft: Philipp Lasetzke, Vivien Braun und Luise Elzer lassen sich von Frederik Moser (Arbeitskammer) v.l.n.r. über das Lieferkettengesetz informieren. Foto: David Lemm

Saarbrücken Zum Welttag gegen Kinderarbeit an diesem Sonntag (12. Juni) fordert ein breites Saar-Bündnis die EU auf, ein starkes Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen. Am Samstag sammelte das Bündnis in der Saarbrücker Fußgängerzone Unterschriften für ihre Petition an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).