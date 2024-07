Alle Infos für Kurzentschlossene Traube Nimmersatt – das erwartet Besucher beim Weinfest im Saarbrücker Osthafen

Am 5. und 6. Juli freuen sich die Veranstalter der Traube Nimmersatt auf „die Frühlese der feucht-fröhlichen Traube“. Eigentlich hatte die Veranstaltung bereits am vergangenen Wochenende stattfinden sollen, wegen des gemeldeten Gewitters, wurde kurzfristig dann aber umdisponiert. Nun ist es dieses Wochenende soweit. Jeweils ab 16 Uhr können Besucher dann an Verkostungsständen unterschiedlichen Wein probieren und kulinarische Leckereien genießen.