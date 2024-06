Mehrere Bäume umgekippt Sturmschäden in Saarbrücken – Totobad vorläufig geschlossen

Saarbrücken · Das schwere Unwetter im Saarland ist zwar glimpflicher verlaufen, als zuerst befürchtet, hat aber dennoch einige Schäden hinterlassen. So zum Beispiel im Totobad in Saarbrücken. Schäden gibt es auch am Kraftwerk an der Römerbrücke – dort wird der für Sonntag geplante „Tag der offenen Tür“ abgesagt.

30.06.2024 , 09:59 Uhr

Foto: Thomas Schäfer