Eröffnung pünktlich zum EM-Anpfiff? Der Sand ist zurück am Saar-Strand in Saarbrücken

Am Freitag ist deshalb erstmal nur „Warm-Up“, also Teil-Eröffnung, des „One Beach“, den das Faust-Trio zusammengeschraubt und geplant hat. Dann soll das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland übertragen werden. Ein „großer Lieferwagen voller Getränke“ ist schon am Strand eingetroffen, sagt Michael. Der soll die ganzen Helfer, Spender und Besucher mit kühlen Getränken versorgen. Ein Ziel, das in den vergangenen Wochen in weite Ferne gerückt zu sein schien. 100 Prozent geklappt hat es mit der pünktlichen Eröffnung, parallel zur der der EM, nicht.