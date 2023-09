65. Jubiläum Tag der offenen Tür in der Staatskanzlei und Ministerien des Saarlandes

Anlässlich des 65-jährigen Bestehens der Staatskanzlei im Saarland öffneten am Samstag, 23. September, nicht nur die Staatskanzlei am Ludwigsplatz in Saarbrücken, sondern auch alle Ministerien ihre Türen für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Der Tag der offenen Tür ermöglichte den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen der Landesregierung und bot eine Vielzahl von Aktivitäten.