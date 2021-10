Noch bis Donnerstag : Streetfood-Festival an der Saar-Uni verwandelt den Campus in ein Restaurant (mit Bildergalerie)

Streetfood-Festival an der Saar-Uni verwandelt den Campus in ein Restaurant (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Burger, Maultaschen und Co.: Das Streetfood-Festival auf dem Campus der Saar-Uni hat am ersten Tag bei den Besuchern viel Neugier ausgelöst.

Bei sonnigem Herbstwetter haben viele Studentinnen und Studenten der Saar-Uni an diesem Montag die erste gemeinsame Mittagspause des gestarteten Wintersemesters im Freien genossen.

So funktioniert das Comeback von 16 359 Studierenden an der Saar-Uni

Nach drei Online-Semestern : So funktioniert das Comeback von 16 359 Studierenden an der Saar-Uni

Den Start in die Präsenzlehre macht noch bis diesen Donnerstag ein kleines Streetfood-Festival auf dem Saarbrücker Campus schmackhaft. Nach der feierlichen Eröffnung des akademischen Jahres am Montagvormittag führte der Gang vieler Studierenden auf die Zentrale Festwiese zum AStA Streetfood on Campus.