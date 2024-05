Protest gegen die Ampel-Regierung Regierungskritische „Sternfahrt“ zieht in Saarbrücken vor dem Landtag auf (mit Fotos)

Mehrere Fahrzeuge und einige Dutzend Demonstranten (genaue Zahlen folgen) haben sich am Samstag, 11. Mai, am Landtag in Saarbrücken versammelt. Einige kamen mit dem Traktor, andere mit dem Lieferwagen, dem Pkw oder zu Fuß mit einem Protestmarsch durch die Innenstadt. Mehrere Bürgerinitiativen hatten zum Protest eingeladen, angemeldet hatte die Demo die Zahnarzthelferin Ute Willems von der Initiative „Zusammen statt allein“ aus Merzig. „Seit Dezember 2023 gehe ich für die Landwirtschaft mit auf die Straße. Ich war beim Protest im Januar in Saarbrücken dabei. Ich erlebte, wie Zusammenhalt aussehen kann, denn alle Wirtschaftszweige waren vertreten. Seitdem kämpfe ich für diesen Zusammenhalt und veranstalte seit Januar hier im Saarland in Merzig Demos, um auf die Probleme der Wirtschaftszweige, des Mittelstands und der Menschen aufmerksam zu machen“, sagte sie in Saarbrücken und betonte, dass sie parteioffen zur Demo eingeladen habe.