Kulturszene horcht auf Coup in Saarbrücken – Sternekoch Alexander Kunz hat neue Pläne für das Spiegelpalais

Sternekoch Alexander Kunz plant einen neuen Coup in der Landeshauptstadt. Es geht um das Spiegelpalais, in dem zweimal jährlich je für einen bestimmten Zeitraum Shows stattfinden – bisher. Sein neuer Vorschlag stößt in Politik und in der Kulturszene bereits auf Interesse.

22.08.2023, 17:10 Uhr

Hochwertige Artistik, Show und ein mehrgängiges Dinner-Menü sind seit zwölf Jahren jeweils von November bis Februar das Erfolgsrezept des Alexander Kunz Theatre am Saarbrücker Osthafen. Mittlerweile sind im Juli und August die neuen „Summer Nights“ hinzugekommen. Foto: Thomas Reinhardt

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft

Es ist eine Erfolgsgeschichte mit mittlerweile nahezu 30 000 Besuchern jährlich aus der Großregion Saarland, Lothringen und Luxemburg. Seit zwölf Jahren präsentiert Sternekoch Alexander Kunz in seinem Spiegelpalais, das heute unweit des Saarbrücker Osthafens angesiedelt ist, jeweils von November bis Februar eine Mischung aus Dinnershow mit Vier-Gang-Menü sowie hochwertiger Varieté-Kunst, die von jährlich wechselnden Artisten aus Europa und darüber hinaus bestritten wird.