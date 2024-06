Immer noch nicht alle Schäden behoben Über einen Monat nach dem Pfingsthochwasser – Stadtwerke Saarbrücken ziehen Bilanz

Sturzfluten vom Himmel, Stromausfälle, die den Alltag von Tausenden durcheinandergewirbelt haben: Das Pfingst-Unwetter, neudeutsch: Starkregenereignis, hat die Stadtwerke in Saarbrücken erheblich gefordert. Noch sind nicht alle Schäden behoben. In der Fischbachstraße haben noch immer einige wenige Häuser keinen Strom, was aber nicht an den Stadtwerken liegt, sondern daran, dass schwere Schäden in Zuständigkeit der Hausbesitzer erst behoben werden müssen.