Sanierungsarbeiten weitgehend abgeschlossen Sperrung der Johannisbrücke wird früher aufgehoben als geplant

Der Austausch der Brückenlager an der Johannisbrücke in Saarbrücken ist weitgehend abgeschlossen. Das teilte der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) am Mittwoch, 18. September, mit. „Derzeit werden letzte Restarbeiten durchgeführt, sodass die aktuelle Sperrung der Fahrtrichtung Saarbrücken am 19. September 2024 gegen Abend aufgehoben werden kann“, hieß es.