Sanierungsarbeiten haben begonnen Sperrung der Johannisbrücke in Saarbrücken bleibt noch ohne große Auswirkungen

Das Verkehrschaos in Saarbrücken blieb aus. Trotz der Vollsperrung der Johannisbrücke in Richtung Friedrichsthal kam es nicht zu kilometerlangen Staus, was sicherlich auch daran liegt, dass die Sperrung in die Ferienzeit fällt. Gestern war Auftakt der Sanierungsarbeiten an den Brückenlagern, das Teilstück Richtung Sulzbachtal kann daher nicht befahren werden. Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) sperrt die Fahrtrichtung bis voraussichtlich 11. August.