Wohnen in der Landeshauptstadt Sorgt der Mietpreisspiegel in Saarbrücken für höhere Mieten?

Seit über 27 Jahren wohnt das Ehepaar Schmitt (Name von der Redaktion geändert) in der Augustinerstraße in Saarbrücken. Damals ein Neubau mit Garten, offener Küche, Terrasse – sie haben es schön in ihrem langjährigen Zuhause und fühlen sich wohl. Seit Inkrafttreten des Mietpreisspiegels zum Jahresanfang in Saarbrücken wurde es für einige Mieter allerdings teurer. Statt damit, wie angedacht, die Mieten in der Landeshauptstadt zu stabilisieren, beklagen einige Saarbrückerinnen und Saarbrücker, seien ihre Mieten seither in die Höhe geschossen, wie auch der Miethilfeverein auf Nachfrage bestätigte.