Aktionen, Spiele und Kunst statt Autos „Sommerstraßen“ in Saarbrücken starten bald – Was geplant ist und wann es losgeht

Kinder statt Autos, Pflanzen statt Parkplätze und Kunst, Musik oder gemütliches Beisammensein mit den Nachbarn vor der Haustür: Das ist die Idee der „Sommerstraßen“ in Saarbrücken. Das Projekt geht kurz nach dem Nauwieser Viertelfest am Dienstag, 30. Juli, in die zweite Auflage. Dafür werden zwei Straßen im Nauwieser Viertel für vier Wochen „umfunktioniert“. Wie schon im vergangenen Jahr wird ein Teil der Försterstraße (zwischen Nassauer Straße und Cecilienstraße) zu einem verkehrsberuhigten Bereich, wo Autos nur in Schrittgeschwindigkeit durchfahren dürfen. Der Abschnitt der Cecilienstraße (zwischen Johannisstraße und Försterstraße) wird hingegen zur temporären Fußgängerzone und ist komplett für den Verkehr gesperrt.