Bis zum 2. September läuft das Projekt noch Sommerstraßen im Nauwieser Viertel – das ist zum Abschluss des Projekts geplant

Bei unserem Besuch am trüben Montagnachmittag jonglieren Anna Lena und Klaus Schinkler gerade in der Cecilienstraße. Dort ist außer ein paar Passanten nicht viel los. Anna Lena und Klaus Schinkler macht das nichts aus, sie nutzen die besucherarme Zeit für ihre Jonglier-Übungen – hoffen aber doch noch auf ein paar Interessierte, denen sie das Jonglieren mit Keulen zeigen können. Beim Mitmachprogramm für Kinder, das Anna Lena in den letzten Wochen mittwochs vor der Spielbar veranstaltete, sei das anders gewesen: „Es war ständig Betrieb“ erzählt sie. Es gab einen Hula-Hoop-Workshop, Jonglierbälle und Ballontiere wurden gebastelt. „Bei den Kindern kam unser Programm gut an“, resümiert sie.