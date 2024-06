Fußgängerverein, Fahrradclub und ADAC äußern sich Streit um Fußgängerampeln in Saarbrücken

An der Fußgängerampel Dudweilerstraße/ Wilhelm-Heinrich-Brücke/ Am Stadtgraben, direkt hinter der Bushaltestelle in der Innenstadt von Saarbrücken, stehen Fußgänger und warten auf Grün. Auf dem knallrot markierten Seitenstreifen der Fahrbahn stehen Radfahrer, deren Grünphase zusammen mit der der Busse gleich, etwas vor der der Autofahrer, beginnen wird. Von der gegenüberliegenden Seite kommen gerade Fußgänger aus Richtung Stadtgraben über die grüne Ampel der Betzenstraße, bleiben dann stehen.