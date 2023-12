Von Weihnachtsklassikern bis Comedy So war das Weihnachtskonzert von Chorwurm

Saarbrücken · Unter dem Motto „Alle Jahre wieder“ gastierte das saarländische Show- und Soundensemble Chorwurm am Freitag in der Saarbrücker Congresshalle. Was das Highlight des Weihnachtskonzerts war.

So war das Weihnachtskonzert von Chorwurm in der Congresshalle 13 Bilder Foto: Marko Völke

Von Marko Völke

Viele Lichter, ein Zimtwaffelstand – und eine Vorlesestunde am weihnachtlichen Kamin - mit dem Klassiker „Driving home for Christmas“ eröffnete das saarländische Show- und Soundensembles Chorwum sein Weihnachtskonzert in Saarbrücken. Die Stimmen und Musiker luden zu einer abwechslungsreichen Fahrt durch zahlreiche Lieder rund um das Fest der Feste ein. Hier geht es zur Bilderstrecke: So war das Weihnachtskonzert von Chorwurm in der Congresshalle