So viele Straftaten zählt die Bundespolizei Hauptbahnhof in Saarbrücken zählt weiter zu den gefährlichsten Bahnhöfen Deutschlands

Die Zahl der Straftaten an Bahnhöfen und in Zügen hat deutschlandweit erheblich zugelegt. Das geht aus der Kriminalitätsstatistik der Bundespolizei hervor. Im Vergleich der Jahre 2022 und 2023 registrierten die Ermittler in fast allen Bereichen einen teils erheblichen Zuwachs. Auch der Hauptbahnhof in Saarbrücken ist hierbei keine Ausnahme.