Vorbild auch für andere Kommunen im Saarland? : Impfskeptiker-Sprechstunde mit OB von Saarbrücken: „Jeder Teilnehmer war geimpft, nur nicht gegen Covid 19“

Der Saarbrücker OB Uwe Conradt (CDU) sprach am Donnerstagabend in seiner Online-Sprechstunde mit Impfskeptikern. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Drei Stunden lang hat der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) am Donnerstagabend nacheinander mit acht Impfskeptikern in seiner ersten Sprechstunde per Video-Telefonaten debattiert. Was kam dabei heraus?