Großevent in der Landeshauptstadt Altstadtfest in Saarbrücken gestartet – so schön war es am ersten Tag (mit Fotos)

Headlinerin Alli Neumann spielte zum Ende am Staatstheater und erzählte von ihrer Taxifahrt in Saarbrücken. „Wie heißt Du“, soll der Taxifahrer gefragt haben. „Alli“. Der Fahrer: „Ich heiße auch Ali. Woher kommst Du?“ Alli: „Aus Berlin!“ Der Fahrer: „Das tut mir leid. Es wird Dich unglücklich machen, wenn Du Saarbrücken wieder verlassen musst“, soll er gesagt haben. Damit betrat sie die Bühne und das Publikum erwiderte die Liebeserklärung an die Saar-Metropole mit Super-Stimmung auf dem Tbilisser Platz. Ob Alli wirklich unglücklich nach Hause fährt, glaubte man eher nicht. „Ich hab` so Bock“, rief sie den Saarbrückern zu, unglücklich müssten dann eher die sein, die den ersten Altstadtfestabend verpasst haben. Der machte nämlich richtig Laune für die nächsten beiden Veranstaltungstage.