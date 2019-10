Bei über 100 Einsätzen am Wochenende : Sechs verletzte Polizisten in Saarbrücken

Saarbrücken Die sechs Polizeibeamten und -beamtinnen wurden bei drei verschiedenen Einsätzen in Saarbrücken verletzt. Über 100 Einsätze hatte die Polizei Saarbrücken von Freitagabend bis Sonntagmorgen.

In der Nacht auf Samstag wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass eine vierköpfige Personengruppe in Güdingen randaliert. Die Gruppe soll Mülltonnen umgeworfen sowie Glasflaschen auf die Fahrbahn geschleudert haben. Nach dem Eintreffen der Polizei verweigerte ein 17-Jähriger der Gruppe seine Papiere vorzuzeigen.

Als die Polizei den Mann in der Nähe des Marktes antraf, griff dieser die Beamten direkt an. Drei Polizeibeamte zogen sich bei der Konfrontation Schürfwunden sowie Prellungen an Armen und Beinen zu. Dem Täter wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen - auch er blieb bis zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam.

In der Nacht auf Sonntag wurde eine Polizeistreife in der Saarbrücker Innenstadt im Vorbeifahren von einem Mann lauthals beleidigt. Da sich der Betroffene in der Folge weigerte, korrekte Angaben zu seiner Person zu machen und Papiere auszuhändigen, musste er zur Dienststelle gebracht werden. Dabei trat er wiederholt nach den Polizeibeamten. Einer der Polizisten erlitt hierbei Prellungen am Knie. Der Täter musste nicht in Polizeigewahrsam bleiben, sondern wurde einem Angehörigen übergeben.