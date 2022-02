Unsere Woche : Kein Grund zum Feiern

Ilka Désgranges Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Wie gern hätten wir uns an den Fastnachtstagen wieder unbeschwert gefühlt. Uns langsam aus der Corona-Starre befreit. An Fastnacht die Rückkehr in ein wenig mehr Normalität – oder sagen wir Altbekanntes begonnen.