„Wir befinden uns in einem dramatischen Wandel“ Saarländischer Rundfunk will 18 bis 22 Millionen einsparen und stellt Sendungen ein

Lutz Semmelrogge, Programmdirektor des SR, erklärte, was im Programm wegfallen soll, damit der Sender in den kommenden vier Jahren dort etwa sechs Millionen Euro einsparen kann. Dazu sollen alle TV-Sendungen am Donnerstagabend nicht mehr produziert werden. Der Donnerstagabend im Fernsehen sei schwierig, daher sollen alle Eigenproduktionen, die ab 20.15 Uhr laufen, eingestellt werden. Sendungen wie „Saar3“, „Saarthema“, oder „Saartalk“ – das gemeinsame Talkformat mit der Saarbrücker Zeitung – sollen noch bis Ende des Jahres laufen, danach soll Schluss sein. Auch die Sendung „Alfons und Gäste“ am Dienstagabend mit Kabarettist Emmanuel Peterfalvi um 22.30 Uhr will der SR zu 2026 einstellen. Mit Peterfalvi sei der SR allerdings in Verhandlungen für weitere Formate außerhalb dieser Sendezeit, erklärte Semmelrogge. Langfristig falle eines von drei Fernsehstudios weg.