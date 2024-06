Hochwasser-Hilfe: Rußhütte in Saarbrücken rückt zusammen „Manche sind auch einfach nicht mehr da, wir wissen nicht, wie es um sie steht“

Die Bilder aus der Fischbachstraße in Saarbrücken gingen durch die Republik. Ein Feuerwehrmann trägt ein Kind durch die überflutete Wohnstraße – das Motiv war in vielen Medien zu sehen, aufgenommen wurde es an der Rußhütte am Tag des Starkregens. Auch der Taxifahrer Serdal Durak (43) erinnert sich gut an diese Tage, denn er gehörte zu den Hauptbetroffenen des Hochwassers: Sein Erdgeschoss wurde geflutet, seine Familie evakuiert, der Schaden ist beträchtlich, versichert ist er nicht. Allein der neue Sicherungskasten soll 9000 Euro kosten. Bisher begnügen sich Durak und seine Familie mit einem Provisorium, warmes Wasser gibt es derzeit nur aus dem Wasserkocher.