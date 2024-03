Lauf-Demonstration in der Innenstadt „Volkslauf für die Demokratie“ lockt hunderte Läufer nach Saarbrücken

Saarbrücken · Dem Aufruf des LAZ Saarbrücken zur Teilnahme am „Run 4 Demokratie“ sind am Sonntag mehrere Hundert Läufer gefolgt. Sie bewegten sich an der frischen Luft – und setzten ein politisches Zeichen.

03.03.2024 , 18:00 Uhr

Nach dem Lauf kamen alle Teilnehmer noch zu einem Gruppenfoto vor dem Staatstheater in Saarbrücken zusammen. Foto: Christine Funk

Von Dirk Ley Crossmedia Volontär