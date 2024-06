Pressesprecherin gibt Auskunft Rewe in der Europa-Galerie in Saarbrücken ist geschlossen – was dort jetzt geplant ist

Saarbrücken · Wer rasch in der Stadt noch was zum Abendbrot besorgen will und dazu in die Europa-Galerie eilt, steht bei Rewe aktuell vor verschlossenen Türen. Was es damit auf sich hat – dazu eine Pressesprecherin in der Zentrale in Köln.

11.06.2024 , 15:53 Uhr

Zurzeit kein Einkauf drin: Rewe in der Europagalerie in Saarbrücken ist geschlossen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Rolf Vennenbernd