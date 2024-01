„Sympathisches, herzliches Improvisationstalent“ Comedian Ralf Schmitz ist begeistert vom saarländischen Humor

Saarbrücken · Am Freitagabend sorgte Comedian Ralf Schmitz in der Saarbrücker Saarlandhalle für Urlaubsstimmund und Tränen in den Augen – vor Lachen. Wie spontan und improvisiert der Abend verlief.

20.01.2024 , 14:47 Uhr

11 Bilder Comedian Ralf Schmitz zeugt sich in seiner Show begeistert vom saarländischen Humor 11 Bilder Foto: Marko Völke

Von Marko Völke