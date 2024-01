„Das glaubst du doch selbst nicht!“ Comedian Ralf Schmitz im Schlagabtausch mit saarländischem Publikum

Saarbrücken · Am Freitagabend sorgte Comedian Ralf Schmitz in der Saarbrücker Saarlandhalle für Urlaubsstimmung und Tränen in den Augen – vor Lachen. Wie spontan und improvisiert der Abend verlief.

20.01.2024 , 16:13 Uhr

Comedian Ralf Schmitz zeugt sich in seiner Show begeistert vom saarländischen Humor 11 Bilder Foto: Marko Völke

Von Marko Völke

Es gibt einfach Ereignisse, die man nicht so schnell vergisst: zum Beispiel die eigene Hochzeit, Treffen mit Freunden, eine längst überfällige Beförderung – oder auch den eigenen Traumurlaub. Und dieser sollte beim aktuellen Programm „Schmitzefrei!“ von Ralf Schmitz am Freitagabend in der gut besuchten Saarbrücker Saarlandhalle im Mittelpunkt stehen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Comedian Ralf Schmitz zeugt sich in seiner Show begeistert vom saarländischen Humor