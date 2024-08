Drei Monate nach Hochwasser Großes Parkhaus in Saarbrücken weiter dicht – Q-Park äußert sich

Erst kam das Hochwasser, dann passierte lange nichts. Das Parkhaus am Staatstheater in Saarbrücken bleibt auch drei Monate nach dem schweren Pfingst-Hochwasser weiter geschlossen. Und das ausgerechnet kurz vor der großen Uraufführung der Antigone, in der letzten Spielzeit des Generalintendanten Bodo Bosse.