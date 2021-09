Gebäude für 600 000 Euro zum Verkauf : In dieses leerstehende Hochhaus sollen jetzt Sport und Kultur einziehen (mit Video)

Saarbrücken Im Silo am Osthafen gibt’s bereits Veranstaltungen. Nun soll das Gebiet ausgeweitet werden. Dafür haben zwei Interessenten der Stadt Saarbrücken ein Angebot vorgelegt.

Über ihre Ideen, was nach Vorstellungen der beiden Bieter in dem Komplex entstehen könnte, informiert der Verein in einem Video. Unter anderem soll es Ausstellungen, Sport und Veranstaltungen geben. Dabei setzen die beiden Interessenten auf ein breit gestreutes Angebot und peilen eine Zusammenarbeit mit Hochschulen an.