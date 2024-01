„Wir wollen den Leerlauf in Saarbrücken füllen“ Greenpeace Saar ruft zur Demo als Zeichen gegen Rechts auf

Wie viele Teilnehmer an der Demonstration, die am Sonntag, 21. Januar, um 14 Uhr auf dem Landwehrplatzplatz in Saarbrücken starten soll, das weiß Kleinbauer nicht genau. „Wir rechnen mal so mit 500 Teilnehmenden, ich freue mich natürlich, wenn es mehr werden.“ Das Ganze sei sehr kurzfristig, ein „Von-unten-hoch-Projekt“, weiß Kleinbauer. Ihre Unterstützung zugesagt haben bereits die ForFuture-Bewegung, die Antifaschistische Jugend Saar, die Omas gegen Rechts Saarland, die Linksjugend Saar, die Jusos Saar, die Grüne Jugend Saar, End Fossil Saarland, Weltveränderer e.V. und die Letzte Generation Saarbrücken. Zuerst wird es eine kurze Kundgebung auf dem Landwehrplatz geben, kündigt Greenpeace Saar in ihrer Pressemitteilung an.