Dieser Entwurf hat gewonnen : So soll das neue Kongresszentrum in Saarbrücken aussehen (mit Bildergalerie)

Foto: Kadawittfeldarchitektur 14 Bilder Alles neu beim Kongresszentrum in Saarbrücken: Siegerentwurf gekürt (Fotos)

Saarbrücken Bis 2026 soll das neue Kongress- und Messezentrum in Saarbrücken fertig sein – es gilt als ein Leuchtturmprojekt von Stadt und Land. Am Mittwoch wurde der Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs für die neue Halle in Saarbrücken vorgestellt. Ein renommiertes Büro aus Aachen machte das Rennen.

Dass die in die Jahre gekommene, zu kleine Congresshalle in Saarbrücken erweitert werden soll, steht seit einiger Zeit fest. Ein Erweiterungsbau ist dringend nötig, zumal es auch keine Saarmesse mehr gibt. Zudem soll das ganze Quartier rund um Hafenstraße und Bürgerpark städtebaulich verbessert werden. Dafür fließen insgesamt 99 Millionen Euro von Land, Bund und – zu einem geringen Teil auch – von der Landeshauptstadt in das Projekt. Doch wie das neue Zentrum aussehen soll, wurde bisher kaum öffentlich diskutiert.

Nun ist man der Realisierung des Bauvorhabens einen entscheidenden Schritt näher gekommen, denn es gibt einen ersten Plan. Am Mittwoch (3. August) wurde der Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs für das neue Gebäude auf dem Johannes-Hoffmann-Platz vor der Congresshalle und weitere prämierte Ideen im Pingusson-Bau in Saarbrücken vorgestellt. Insgesamt 23 Entwürfe waren eingereicht worden. Bis zum 14. August sind sie mittwochs bis sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr in einer Ausstellung im Pingusson-Bau zu besichtigen (kostenlos). Im dreidimensionalen Modell bekommt man eine gute Vorstellung davon, wie das Ensemble aussehen könnte.

Fünfeckiger Solitär aus nachhaltigen Baustoffen

Mit großer Mehrheit habe sich die Jury aus saarländischen und auswärtigen Expertinnen und Experten für das Aachener Büro Kadewittfeldarchitektur entschieden. Es habe mit seinem amorphen, fünfeckigen Solitär, dessen Vielschichtigkeit und den gestaffelten Höhen, die sich an der umliegenden Bebauung orientieren, überzeugt. Und vor allem mit der Idee eines „grünen Canyons“: Eine verglaste Brücke soll das alte und das neue Gebäude verbinden. Besucher, die zum Park wollen, können darunter hindurch und über Rampen und Querverbindungen an die Saar gelangen. Dazu soll ein kleiner Teil der bestehenden Tiefgarage zurückgebaut werden. Die schmuddeligen Wasserflächen auf dem Parkhausdach sollen zu Dachterrassen werden für das Foyer des Neubaus, liest man in der Projektbeschreibung.

„Anspruchsvoll“ sei die Aufgabenstellung gewesen, sagte der Jury-Vorsitzende Henning Freese, der die „Durchlässigkeit“ des Entwurfs lobte. Denn städtebaulich gilt es, einen „gordischen Knoten“ zu lösen: Wie kombiniert man die Anforderungen eines multifunktionalen, barrierefreien, nachhaltigen Messe-, Kultur- und Kongressgebäudes mit einer bestmöglichen Zugänglichkeit zum Bürgerpark und zur Saar?

Die Aachener Architekten wollen zeigen, wie es geht. Sie spielen in der ersten Liga und haben kürzlich mehrere bemerkenswerte Projekte realisiert, darunter die vor wenigen Wochen eingeweihte DFB-Akademie in Frankfurt und das neue RAG-Verwaltungsgebäude auf der Zeche Zollverein in Essen, ein „Kreislaufhaus“ nach neuesten innovativen Nachhaltigkeitsstandards. „Beim kreislauffähigen Bauen sind wir Überzeugungstäter“, sagte Gerhard Wittfeld, nachdem er den mit 80 000 Euro dotierten ersten Preis entgegengenommen hatte.

Hohe bauliche und energetische Standards

Und auch in Saarbrücken wolle man hohe energetische Standards setzen, mit nachhaltigen Baustoffen wie Holz oder gebrannter, naturbelassener Keramik für die Fassade arbeiten. Photovoltaik ist selbstverständlich. Das energetische Konzept ist ambitioniert, das Gebäude soll klimaneutral sein. „Leitgedanke ist die Maximierung der Eigenpassivität des Gebäudes zur Minimierung des Energiebedarfs und dessen vollständige Deckung über regenerative Energiequellen“, heißt es im Nachhaltigkeitskonzept. Zum Heizen und Kühlen setzt man auf Geothermie mittels Grundwassernutzung und eine Wärmepumpe. Landschaft und Neubau-Architektur sollen miteinander verschmelzen, so das Ziel. Dafür könnten in die Keramik-Lamellen der Fassade Beete für Rank-Pflanzen integriert werden. Auch ein Gründach ist vorgesehen.

Der Platz vor und zwischen dem neuen Ensemble soll durchlässig sein und zum Aufenthalt einladen. Deshalb soll es auch Beete geben – und ein Wasserspiel.

60 Millionen Euro wird allein der Bau, der nur ein Teilprojekt von insgesamt 21 ist, kosten. Weitere 39 Millionen Euro sind für die städtebauliche Einbettung des Ensembles, vornehmlich die Anbindung an den Bürgerpark und die Verbindung zum Quartier rund um die Hafenstraße, vorgesehen. Bund und Land teilen sich die Kosten, die Stadt ist bei der städtebaulichen Gestaltung des Quartiers involviert.

Lesen Sie auch Beliebter Veranstaltungsort : Warum die Congresshalle in Saarbrücken für mindestens ein halbes Jahr dicht ist

„Dieses Projekt müssen wir uns leisten“, betonte Saar-Bauminister Reinhold Jost (SPD) bei der Preisverleihung im Pingusson Bau. Ein modernes, attraktives Messezentrum sei nach dem Wegfall der Saarmesse dringend notwendig. „Es wird diesen Standort in eine neue Liga bringen“, zeigte er sich überzeugt – und lobte, dass der Preisträgerentwurf es geschafft habe, den „gordischen Knoten“ zu lösen: Einen neuen Bau zu entwerfen, der die alte Congresshalle nicht dominiere und die Verbindung zum Bürgerpark und zur Saar schaffe.

Siegerentwurf des Aachener Büros Kadawittfeldarchitektur für den Erweiterungsbau der denkmalgeschützten Congresshalle in Saarbrücken. Foto: Kadawittfeldarchitektur