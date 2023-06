„Ausbildungsgang soll Fachkräftemangel beheben“ Neue Ausbildung in der Heilerziehungpflege in Saarbrücken

Nach Angaben von Minister Jung können in der Behindertenhilfe in jüngster Zeit neu geschaffene und dringend benötigte Wohnheimplätze nicht belegt werden, weil das Personal fehlt. „Unser neuer Ausbildungsgang soll den Fachkräftemangel beheben, das Berufsbild der Heilerziehungspflege ist in der Bevölkerung nicht bekannt genug, jedoch von sehr großer praktischer Bedeutung. Dabei geht es vor allem um die Arbeit mit behinderten Menschen in Werkstätten und Wohneinrichtungen. Hier haben wir einen Heimerziehernotstand“, betonte der Minister. Das Land beteilige sich zur Hälfte an den Ausbildungskosten.