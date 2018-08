Nach Schlägerei: Mann (23) kommt mit gefährlichen Stichwunden zur Polizei

Ein Streit zwischen jungen Syrern ist in der Nacht auf Samstag eskaliert. Dabei erlitt ein 23-Jähriger gefährliche Stichverletzungen.

Erste Attacke am Saarbrücker Saarufer

Wie ein Sprecher der St. Johanner Polizeiinspektion berichtet, mussten seine Kollegen gleich zweimal eingreifen. Der erste Notruf erreichte sie kurz nach Mitternacht, als zwei verfeindete Gruppen an der neuen Freitreppe am Saarbrücker Saarufer aneinandergerieten. Die 15- bis 24 Jahre alten Beteiligten prügelten sich. Dabei sollen zwei von ihnen mit einer Flasche verletzt worden sein, mit der auf sie eingedroschen worden war. Beamte entdeckten später die Scherben am Tatort. Einer der mutmaßlichen Täter soll ein Messer dabei gehabt haben, dass er aber zunächst einmal nicht eingesetzt hatte. Trotz Verletzungen ließen sich die beiden Opfer nicht ärztlich versorgen. Außerdem schwiegen sie gegenüber der Polizei ebenso wie jene, die bei der Schlägerei dabei waren, was der Auslöser war. Sie machten auch keine Angaben zu den Beteiligten und deren genauer Anzahl.

Mit Holzpfosten und Messer

Es sollte nicht bei dieser einen blutigen Auseinandersetzung bleiben, wie sich wenig später herausstellte. Gegen 1.20 Uhr erschienen zwei Männer, ebenfalls Syrer, auf der Wache in St. Johann. Einer der beiden 23-Jährigen hatte nach dessen Aussage bei einer Messerattacke schwere Verletzungen davongetragen. Demnach hatte der Angreifer mit der scharfen Waffe auf dessen Oberkörper gezielt. „Die Wunden waren mehr als nur oberflächlich“, ergänzt ein Polizeisprecher. Das Opfer kam ins Krankenhaus, soll aber keine lebensgefährlichen Blessuren erlitten haben. Sein Kompagnon war leicht verletzt worden. Wie es zu dem blutrünstigen Streit gekommen sein soll? Die Beiden berichteten, sie seien unmittelbar nach der ersten Konfrontation von zwei Männern auf die Schlägerei angesprochen worden. Dann schlugen die Täter zuerst mit einem Holzpfosten auf die Opfer ein, dann zückte einer der Polizei bislang Unbekannten das Messer.

Zeugenaufruf

Die Ermittler gehen davon aus, dass zwischen beiden Übergriffen ein Zusammenhang besteht. Allerdings gab es auch nach der zweiten Bluttat kaum verwertbare Angaben dazu. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Kontakt: Tel. (06 81) 9 32 12 33.